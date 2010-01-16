Морозова (Гончарова) Дина
Место рожденияс.Солгон
Дата рождения24.06.1936
Дата смерти16.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1936
Отец: Гончаров Пётр
Мать: Гончарова Пелагея
с.Солгон
Рождение ребёнка
19.?.1958
Сын: Морозов Владимир
Отец ребёнка: Морозов Александр
Солгон, Россия
Рождение ребёнка
22.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Александр
с.Солгон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Александр
с.Солгон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Александр
Смерть
16.01.2010
с.Солгон
Похороны
Неизвестно
с.Солгон