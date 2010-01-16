Морозова (Гончарова) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Гончарова) Дина

Место рождения

с.Солгон

Дата рождения

24.06.1936

Дата смерти

16.01.2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1936

Отец: Гончаров Пётр

Мать: Гончарова Пелагея

с.Солгон
Рождение ребёнка
19.?.1958

Сын: Морозов Владимир

Отец ребёнка: Морозов Александр

Солгон, Россия
Рождение ребёнка
22.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Александр

с.Солгон
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Александр

с.Солгон
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр

Смерть
16.01.2010
с.Солгон
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
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