Гончаров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Пётр
Мать: Гончарова Пелагея
Бракосочетание
?.11.1971
Жена: Гончарова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова Людмила
Смерть
Неизвестно