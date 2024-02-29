Гончаров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Пётр

Мать: Гончарова Пелагея

Бракосочетание
?.11.1971

Жена: Гончарова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова Людмила

Смерть
Неизвестно
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