Гончарова (Иванова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Иванова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.11.1971

Муж: Гончаров Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Валерий

Смерть
Неизвестно
г. Ачинск
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
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