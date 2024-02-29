Гончарова (Иванова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.11.1971
Муж: Гончаров Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Валерий
Смерть
Неизвестно
г. Ачинск
Похороны
Неизвестно
с.Солгон