Фросина (Ильясова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1955
Дата смерти23.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1955
Бракосочетание
05.07.1980
Рождение ребёнка
09.03.1981
Сын: Фросин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Фросин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1985
Дочь: Ловцова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Фросин Сергей Михайлович
Смерть
23.11.2012