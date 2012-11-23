Фросина (Ильясова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФросина (Ильясова) Валентина Николаевна

Фросина (Ильясова) Валентина Николаевна

avatar

Место рождения

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Дата рождения

16.12.1955

Дата смерти

23.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1955

Отец: Ильясов Николай Ефремович

Мать: Ильясова Александра Васильевна

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Бракосочетание
05.07.1980

Муж: Фросин Сергей Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.03.1981

Сын: Фросин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Фросин Сергей Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.08.1985

Дочь: Ловцова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Фросин Сергей Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
23.11.2012
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close