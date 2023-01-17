Ильясов Николай Ефремович
Место рождения
Дата рождения19.12.1927
Дата смерти18.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1927
Отец: Илясов Ефрем Самуилович
Мать: Илясова Мария
Рождение ребёнка
22.12.1953
Дочь: Коргуева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1955
Дочь: Фросина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
19.10.1958
Сын: Ильясов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1962
Дочь: Лебедева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1991