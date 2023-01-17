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Ильясов Николай Ефремович

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Место рождения

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.12.1927

Дата смерти

18.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1927

Отец: Илясов Ефрем Самуилович

Мать: Илясова Мария

Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.1953

Дочь: Коргуева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1955

Дочь: Фросина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
19.10.1958

Сын: Ильясов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.12.1962

Дочь: Лебедева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ильясова Александра Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Усть-Щербедино, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.01.1991
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