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Фросин Сергей Михайлович

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

19.09.1958

Дата смерти

10.09.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
05.07.1980

Жена: Фросина Валентина Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.03.1981

Сын: Фросин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Фросина Валентина Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.08.1985

Дочь: Ловцова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Фросина Валентина Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
10.09.2019
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