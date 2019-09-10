Фросин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.09.1958
Дата смерти10.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1958
Бракосочетание
05.07.1980
Рождение ребёнка
09.03.1981
Сын: Фросин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Фросина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
04.08.1985
Дочь: Ловцова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Фросина Валентина Николаевна
Смерть
10.09.2019