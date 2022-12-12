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Ловцова (Фросина) Людмила Сергеевна
Ловцова (Фросина) Людмила Сергеевна
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
04.08.1985
Пол
Женский
Отец
Фросин Сергей Михайлович
1958 г.р.
Мать
Фросина (Ильясова) Валентина Николаевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1985
Отец:
Фросин Сергей Михайлович
Мать:
Фросина Валентина Николаевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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