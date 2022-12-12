Ловцова (Фросина) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловцова (Фросина) Людмила Сергеевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

04.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1985

Отец: Фросин Сергей Михайлович

Мать: Фросина Валентина Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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