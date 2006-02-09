Ильясова (Зенина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1928
Дата смерти09.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1928
Рождение ребёнка
22.12.1953
Дочь: Коргуева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
16.12.1955
Дочь: Фросина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович
Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
19.10.1958
Сын: Ильясов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
26.12.1962
Дочь: Лебедева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович
Смерть
09.02.2006