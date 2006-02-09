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Ильясова (Зенина) Александра Васильевна

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Место рождения

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.06.1928

Дата смерти

09.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1928

Отец: Зенин Василий Яковлевич

Мать: Рыбникова Агрофена Антоновна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1953

Дочь: Коргуева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
16.12.1955

Дочь: Фросина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
19.10.1958

Сын: Ильясов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.12.1962

Дочь: Лебедева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ильясов Николай Ефремович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
09.02.2006
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