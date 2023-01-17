Фурмин Пётр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурмин Пётр Афанасьевич

Фурмин Пётр Афанасьевич

avatar

Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Фурмин Афанасий

Мать: Фурмина Ксения Ефимовна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.07.1923

Сын: Фурмин Василий Петрович

Мать ребёнка: Фурмина Прасковья Васильевна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурмина Прасковья Васильевна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1929

Сын: Фурмин Иван Петрович

Мать ребёнка: Фурмина Прасковья Васильевна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурмина Прасковья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
18.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, д. Высочки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close