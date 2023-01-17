Фурмин Пётр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти18.03.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Фурмин Афанасий
Мать: Фурмина Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
14.07.1923
Мать ребёнка: Фурмина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурмина Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
21.09.1929
Сын: Фурмин Иван Петрович
Мать ребёнка: Фурмина Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
18.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, д. Высочки