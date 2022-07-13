Фурмин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурмин ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурмина Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Фурмин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Фурмина Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Фурмина Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Фурмин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Фурмина Ксения Ефимовна
Смерть
Неизвестно