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Фурмин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурмин ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурмина Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фурмин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Фурмина Ксения Ефимовна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фурмин Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Фурмина Ксения Ефимовна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Фурмин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Фурмина Ксения Ефимовна

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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