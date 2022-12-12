Фурмина Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурмина Ксения Ефимовна

Фурмина Ксения Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фурмин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Фурмин Афанасий

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фурмин Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Фурмин Афанасий

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Фурмин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Фурмин Афанасий

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурмин Афанасий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close