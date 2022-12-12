Фурмина (Ерхова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурмина (Ерхова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.12.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ерхов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1923

Сын: Фурмин Василий Петрович

Отец ребёнка: Фурмин Пётр Афанасьевич

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурмин Пётр Афанасьевич

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1929

Сын: Фурмин Иван Петрович

Отец ребёнка: Фурмин Пётр Афанасьевич

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурмин Пётр Афанасьевич

Смерть
27.12.1968
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