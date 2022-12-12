Фурмина (Ерхова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти27.12.1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ерхов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1923
Отец ребёнка: Фурмин Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурмин Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.09.1929
Сын: Фурмин Иван Петрович
Отец ребёнка: Фурмин Пётр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1968