Хомутинина Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1925
Дата смерти27.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925
Раскулачивание
Между 1930 и 1935
Место жительства
Между 1935 и 1961
Рождение ребёнка
30.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вицких Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вицких Федор Иванович
Место жительства
Между 1961 и 2007
Смерть
27.05.2007