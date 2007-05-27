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Хомутинина Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Хомутинина, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

14.03.1925

Дата смерти

27.05.2007

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925

Отец: Хомутинин Григорий Кириллович

Мать: Хомутинина Ульяна Ивановна

Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Раскулачивание
Между 1930 и 1935
Место жительства
Между 1935 и 1961
Панова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вицких Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вицких Федор Иванович

Панова, Талицкий, Свердловская область
Место жительства
Между 1961 и 2007
Талица, Талицкий, Свердловская область
Смерть
27.05.2007
Талица, Талицкий, Свердловская область

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