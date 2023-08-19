Хомутинина Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутинина Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

24.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1876 по 1924
Калачики, Талицкий, Свердловская область
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Хомутинина Апполинария Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Калачики, Талицкий, Свердловская область
Место жительства
С 1924 по Неизвестно
Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1925

Дочь: Хомутинина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович

Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Раскулачивание
1930
Отбывание наказания
С 1930 по 1935
Нижняя Тавда, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1935 по 1956
Панова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
24.10.1956
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