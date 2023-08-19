Хомутинина Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти24.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1876 по 1924
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Хомутинина Апполинария Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 1924 по Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1925
Дочь: Хомутинина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович
Раскулачивание
1930
Отбывание наказания
С 1930 по 1935
Нижняя Тавда, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1935 по 1956
Панова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
24.10.1956