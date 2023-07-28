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Хомутинин Григорий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1867 и 1930
Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Хомутинина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
14.03.1925

Дочь: Хомутинина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Хомутинина Ульяна Ивановна

Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Раскулачивание
1930
Отбывание наказания
Между 1930 и 1935
Нижняя Тавда, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Между 1935 и 1937
Панова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутинин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Неизвестно

Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутинина Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
1937