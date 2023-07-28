Хомутинин Григорий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 1867 и 1930
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Хомутинина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1925
Дочь: Хомутинина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Хомутинина Ульяна Ивановна
Раскулачивание
1930
Отбывание наказания
Между 1930 и 1935
Нижняя Тавда, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Между 1935 и 1937
Панова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутинин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутинина Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
1937