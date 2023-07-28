Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Хомутинина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутинин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович
Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутинина Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно