Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Хомутинина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутинин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович

Хомутинина, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутинина Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Хомутинин Григорий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутинин Григорий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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