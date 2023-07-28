Хомутинина Апполинария Максимовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1908
Дата смерти28.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Андреевич
Место жительства
С 1925
Рождение ребёнка
28.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Яковлевич
Смерть
28.10.1989