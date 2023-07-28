Хомутинина Апполинария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутинина Апполинария Максимовна

Место рождения

Калачики, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

19.01.1908

Дата смерти

28.10.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1876 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1908

Отец: не указан

Мать: Хомутинина Ульяна Ивановна

Калачики, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Андрей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Андреевич

Место жительства
С 1925
Панова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Яковлевич

Панова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Яковлевич

Смерть
28.10.1989

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