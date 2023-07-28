Вицких Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомутинина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомутинина Евдокия Григорьевна
Панова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
1965