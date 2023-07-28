Вицких Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВицких Федор Иванович

Вицких Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хомутинина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
22.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хомутинина Евдокия Григорьевна

Панова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.