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Махбуба Сейфуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

13.02.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сейфулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Вильдан Ризванов

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Рождение ребёнка
16.09.1835

Сын: Нугман Ризванов

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мукмин Ризванов

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мавгизя Ризванова

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Магрифя Ризванова

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1847

Сын: Нуретдин Ризванов

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гарифулла Ризванов

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсия Ризванова

Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ризван Мухаммадшарифов

Смерть
13.02.1866
Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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