Махбуба Сейфуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти13.02.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сейфулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Вильдан Ризванов
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Рождение ребёнка
16.09.1835
Сын: Нугман Ризванов
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мукмин Ризванов
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мавгизя Ризванова
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Магрифя Ризванова
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Рождение ребёнка
09.06.1847
Сын: Нуретдин Ризванов
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гарифулла Ризванов
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсия Ризванова
Отец ребёнка: Ризван Мухаммадшарифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1866