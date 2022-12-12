село Азеево, село Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Азеево

Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3170Азеева (Белый Яр, Белая Гора), д. каз.при рч. Челне.3618162542571Мечеть магометанская. Этап.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Каргалинская волость
1492. Азеева (Белый Яр), деревня бывшая государственная, при речке Челнинке, дворов 208, жителей 1242, мечеть, 2 школы, лавка

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Каргалинская волость
Азеева, Каргалинскойтатары1842
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Белая Гора, Каргалинскойсм. Азеева.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Новошешминский район
142832Азеевосело55°12'51°06'N-39-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Новошешминский муниципальный район, Азеевское сельское поселение
92645401101с Азеевосело
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