Азеево
Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3170Азеева (Белый Яр, Белая Гора), д. каз.при рч. Челне.3618162542571Мечеть магометанская. Этап.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1492. Азеева (Белый Яр), деревня бывшая государственная, при речке Челнинке, дворов 208, жителей 1242, мечеть, 2 школы, лавка
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Азеева, Каргалинскойтатары1842Показать скан
Белая Гора, Каргалинскойсм. Азеева.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142832Азеевосело55°12'51°06'N-39-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92645401101с Азеевосело