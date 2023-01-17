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Ризван Мухаммадшарифов

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Место рождения

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799

Дата смерти

16.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мухаммадшариф

Мать: не указана

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Вильдан Ризванов

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Рождение ребёнка
16.09.1835

Сын: Нугман Ризванов

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мукмин Ризванов

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мавгизя Ризванова

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Магрифя Ризванова

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1847

Сын: Нуретдин Ризванов

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гарифулла Ризванов

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсия Ризванова

Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махбуба Сейфуллина

Смерть
16.03.1866
Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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