Ризван Мухаммадшарифов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти16.03.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Мухаммадшариф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Вильдан Ризванов
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
16.09.1835
Сын: Нугман Ризванов
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
1836
Сын: Мукмин Ризванов
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мавгизя Ризванова
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Магрифя Ризванова
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
09.06.1847
Сын: Нуретдин Ризванов
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гарифулла Ризванов
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсия Ризванова
Мать ребёнка: Махбуба Сейфуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махбуба Сейфуллина
Смерть
16.03.1866