Нуретдин Ризванов
Место рождения
Дата рождения09.06.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1847
Отец: Ризван Мухаммадшарифов
Мать: Махбуба Сейфуллина
Бракосочетание
1869
Жена: не указана
Бракосочетание
17.03.1869 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно