Нуретдин Ризванов 09.06.1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нуретдин Ризванов

Место рождения

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.06.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1810 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1847

Отец: Ризван Мухаммадшарифов

Мать: Махбуба Сейфуллина

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1869

Жена: не указана

Бракосочетание
17.03.1869 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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