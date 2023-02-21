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Вильдан Ризванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ризван Мухаммадшарифов

Мать: Махбуба Сейфуллина

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гильман Вильданович

Мать ребёнка: Махфуза Абдулгазизовна

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хуснуруй Вильдановна

Мать ребёнка: Махфуза Абдулгазизовна

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1859

Сын: Гирфан Вильданович

Мать ребёнка: Махфуза Абдулгазизовна

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махфуза Абдулгазизовна

Смерть
Неизвестно
Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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