Вильдан Ризванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ризван Мухаммадшарифов
Мать: Махбуба Сейфуллина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гильман Вильданович
Мать ребёнка: Махфуза Абдулгазизовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хуснуруй Вильдановна
Мать ребёнка: Махфуза Абдулгазизовна
Рождение ребёнка
20.09.1859
Сын: Гирфан Вильданович
Мать ребёнка: Махфуза Абдулгазизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махфуза Абдулгазизовна
Смерть
Неизвестно