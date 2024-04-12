Тимофей Фомин
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Фома Ванифатиев
Мать: Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Бракосочетание
Около 1791
Жена: Марфа Максимова
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Родион Тимофеев
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Смерть
1804
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино