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Тимофей Фомин

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Фома Ванифатиев

Мать: Федосья Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1791

Жена: Марфа Максимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Родион Тимофеев

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Смерть
1804
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
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