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Фома Ванифатиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

1700 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
1755 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Перваков Ванифатий Кузьмин

Мать: Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Феоктист Фомин

Мать ребёнка: Федосья Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Тимофей Фомин

Мать ребёнка: Федосья Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Федор Фомин

Мать ребёнка: Федосья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Прасковья Фомина

Мать ребёнка: Федосья Семенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Смерть
После 1795
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