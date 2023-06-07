Фома Ванифатиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Перваков Ванифатий Кузьмин
Мать: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Феоктист Фомин
Мать ребёнка: Федосья Семенова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Тимофей Фомин
Мать ребёнка: Федосья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Федор Фомин
Мать ребёнка: Федосья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Прасковья Фомина
Мать ребёнка: Федосья Семенова
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Смерть
После 1795