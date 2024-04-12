Федосья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Феоктист Фомин
Отец ребёнка: Фома Ванифатиев
Рождение ребёнка
1755
Сын: Тимофей Фомин
Отец ребёнка: Фома Ванифатиев
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Федор Фомин
Отец ребёнка: Фома Ванифатиев
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Прасковья Фомина
Отец ребёнка: Фома Ванифатиев
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Смерть
После 1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино