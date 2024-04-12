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Федосья Семенова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1755 г.р.
1755 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Феоктист Фомин

Отец ребёнка: Фома Ванифатиев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Тимофей Фомин

Отец ребёнка: Фома Ванифатиев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Федор Фомин

Отец ребёнка: Фома Ванифатиев

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Прасковья Фомина

Отец ребёнка: Фома Ванифатиев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Смерть
После 1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
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