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Мария Тимофеева
Мария Тимофеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тимофей Фомин
1755 г.р.
Мать
Марфа Максимова
Около 1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Тимофей Фомин
Мать:
Марфа Максимова
Смерть
Неизвестно
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