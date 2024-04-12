Родион Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Тимофей Фомин
Мать: Марфа Максимова
Место жительства
1793
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Место жительства
1828
Саратовская губерния
Уволен в Саратовскую губернию в 1828 г.
Смерть
После 1828
Место жительства
1834
Уволен в Саратовскую губернию в 1828 году