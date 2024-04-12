Родион Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Тимофеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Тимофей Фомин

Мать: Марфа Максимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1793
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ГАРО ф.129, (ревизия Тимшино 1795)
Место жительства
1828
Саратовская губерния
Уволен в Саратовскую губернию в 1828 г.
Смерть
После 1828
Место жительства
1834
Уволен в Саратовскую губернию в 1828 году
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