Боталова (Кривощекова) Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Кривощеков Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1893 ст.
поручители Тимофей и Трофим Кривощековы крестьяне с. Камень
Рождение ребёнка
04.08.1897
Отец ребёнка: Боталов Федор Абрамович
Рождение ребёнка
20.12.1900 ст.
Дочь: Белых Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Боталов Федор Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Боталов Федор Абрамович
Изначально назвали Варварой
Место жительства
До 1930
Смерть
После 1945
умерла либо в Ташкенте либо по дороге в Ташкент