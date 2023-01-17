Боталова (Кривощекова) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Кривощекова) Дарья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кривощеков Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1893 ст.

Муж: Боталов Федор Абрамович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
поручители Тимофей и Трофим Кривощековы крестьяне с. Камень
Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Баталов Максим Федорович

Отец ребёнка: Боталов Федор Абрамович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.12.1900 ст.

Дочь: Белых Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Боталов Федор Абрамович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Боталов Федор Абрамович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Изначально назвали Варварой
Место жительства
До 1930
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1945
умерла либо в Ташкенте либо по дороге в Ташкент
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