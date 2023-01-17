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Баталов Максим Федорович

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Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.08.1897

Дата смерти

05.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897

Отец: Боталов Федор Абрамович

Мать: Боталова Дарья Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
15.08.1897 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
воспреемники: Яков Павлович Исыпов и крестьянская дочь Луки Ефимовича Кривошеева девица М*** с. Камень
Рождение ребёнка
1927

Сын: Баталов Борис Максимович

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.08.1942
Белькова, Масловская волость, Ржевский уезд
Дата призыва: Каменский РВК, Алтайский край, Каменский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 653 сп 220 сд Дата выбытия: 05.08.1942 Причина выбытия: погиб Первичное место захоронен... Показать все
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