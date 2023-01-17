Баталов Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения04.08.1897
Дата смерти05.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1897
Отец: Боталов Федор Абрамович
Мать: Боталова Дарья Ефимовна
Крещение
15.08.1897 ст.
воспреемники: Яков Павлович Исыпов и крестьянская дочь Луки Ефимовича Кривошеева девица М*** с. Камень
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.08.1942
Белькова, Масловская волость, Ржевский уезд
Дата призыва: Каменский РВК, Алтайский край, Каменский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 653 сп 220 сд Дата выбытия: 05.08.1942 Причина выбытия: погиб Первичное место захоронен... Показать все