Боталов Федор Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1893 ст.
Жена: Боталова Дарья Ефимовна
поручители Тимофей и Трофим Кривощековы крестьяне с. Камень
Рождение ребёнка
04.08.1897
Мать ребёнка: Боталова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Баталова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1900 ст.
Дочь: Белых Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Боталова Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Боталова Дарья Ефимовна
Изначально назвали Варварой
Смерть
После 1945