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Боталов Федор Абрамович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
17.10.1893 ст.

Жена: Боталова Дарья Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
поручители Тимофей и Трофим Кривощековы крестьяне с. Камень
Рождение ребёнка
04.08.1897

Сын: Баталов Максим Федорович

Мать ребёнка: Боталова Дарья Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Баталова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.12.1900 ст.

Дочь: Белых Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Боталова Дарья Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Боталова Дарья Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Изначально назвали Варварой
Смерть
После 1945
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
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