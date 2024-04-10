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Боталов Абрам Федоров

Место рождения

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Боталов Федор Климентьев

Мать: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1846

Сын: Боталов Афанасий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.

Сын: Боталов Федор Абрамович

Мать ребёнка: Боталова Анастасия Алексеевна

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Анастасия Алексеевна

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. исповедные росписи Коми-Пермяцкий окружной государственный архив Ф.8. оп. 1 д. 34 запись 739 и 796
Смерть
Неизвестно
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