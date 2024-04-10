Боталов Абрам Федоров
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Боталов Федор Климентьев
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1846
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Мать ребёнка: Боталова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
см. исповедные росписи Коми-Пермяцкий окружной государственный архив Ф.8. оп. 1 д. 34 запись 739 и 796
Смерть
Неизвестно