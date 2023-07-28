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(Боталова) Ульяна Федоровна

Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.12.1899 ст.

Дата смерти

22.12.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899 ст.

Отец: Боталов Федор Абрамович

Мать: Боталова Дарья Ефимовна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 оп.5 д.843 стр 197 запись №203
Крещение
19.12.1899 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Богоявленная церковь с. Камень всоприемники: крестьянская девица Матерна Лукьяновна Кривощекова и крестьянин Яков Павлович Исыпов
Смерть
22.12.1899 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф144 оп5 д843 стр 270 запись 120 Богоявленская церковь от слабости