(Боталова) Ульяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1899 ст.
Дата смерти22.12.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1899 ст.
Отец: Боталов Федор Абрамович
Мать: Боталова Дарья Ефимовна
ГААК фонд 144 оп.5 д.843 стр 197 запись №203
Крещение
19.12.1899 ст.
Богоявленная церковь с. Камень всоприемники: крестьянская девица Матерна Лукьяновна Кривощекова и крестьянин Яков Павлович Исыпов
Смерть
22.12.1899 ст.
ГААК ф144 оп5 д843 стр 270 запись 120 Богоявленская церковь от слабости