Кривощеков Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Исыпова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Боталова Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно