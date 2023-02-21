Кривощеков Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривощеков Ефим

Кривощеков Ефим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Исыпова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Боталова Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close