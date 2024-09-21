Исыпова (Кривощекова) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: Кривощеков Ефим
Мать: не указана
Восприемник
17.03.1899 ст.
восприемница у рожденного 16.03.1899 Алексея Тимофеевича Кривощекова Богоявленская церковь с. Камень ГААК фонд144 оп. 5 д. 843 стр.130 запись 36
Бракосочетание
До 1900
Муж: Исыпов Яков Павлович
Место жительства
До 1917
Смерть
Около 1930
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область