Исыпова (Кривощекова) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исыпова (Кривощекова) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Отец

До 1854 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Кривощеков Ефим

Мать: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
17.03.1899 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
восприемница у рожденного 16.03.1899 Алексея Тимофеевича Кривощекова Богоявленская церковь с. Камень ГААК фонд144 оп. 5 д. 843 стр.130 запись 36
Бракосочетание
До 1900

Муж: Исыпов Яков Павлович

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
До 1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1930
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область

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