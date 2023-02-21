Кривощеков Лука Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощеков Лука Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1883
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
участвовал в сельхоз переписи 1917 г в Камне -на-Оби
Место жительства
До 1883
Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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