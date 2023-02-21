Кривощеков Лука Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
участвовал в сельхоз переписи 1917 г в Камне -на-Оби
Место жительства
До 1883
Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно