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Корсунова Стефанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1852

Муж: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсунов Авраам Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Корсун Аксентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Корсунов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
19.06.1870

Сын: Корсунов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
РАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 17 / , м/к-1871г,/ зап.№ 30 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
11.03.1872

Дочь: Сычева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 143 /, м/к-1872г.. / зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
04.07.1874

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 101 / , м/к - 1874г. / зап.№ 39 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
1880

Сын: Корсунов Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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