Корсунова Стефанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
До 1852
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Корсунов Авраам Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Корсун Аксентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
19.06.1870
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
РАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 17 / , м/к-1871г,/ зап.№ 30 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
11.03.1872
Дочь: Сычева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 143 /, м/к-1872г.. / зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
04.07.1874
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 101 / , м/к - 1874г. / зап.№ 39 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
1880
Сын: Корсунов Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно