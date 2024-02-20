Корсунов Петр Дмитриевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти06.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Смерть
06.04.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - от кашля | ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 51 /, м/к 1870г / зап.№ 9 / .,. Троицкая церковь Изюмского уезда
Похороны
08.06.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№51 / , м/к-1870г./ зап.№ 9 /