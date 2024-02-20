Корсун Аксентий Дмитриевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
10.01.1886
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Некрасовская
Николаевская церковь ст.Некрасовской м/к 1886г лист № 66,зап.№ 2, Ф - 331-1-75 Госархив г.Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Анна Аксентьевна
Мать ребёнка: Корсунова Василиса Павловна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Братский
ГАСК , Ф - 135-78-145, Петропавловская церковь х.Братский м/к-1907г,лист-9,зап.-11
Смерть
Неизвестно