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Корсун Аксентий Дмитриевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Корсунова Стефанида Андреевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
10.01.1886

Жена: Корсунова Василиса Павловна

Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Некрасовская
Николаевская церковь ст.Некрасовской м/к 1886г лист № 66,зап.№ 2, Ф - 331-1-75 Госархив г.Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Анна Аксентьевна

Мать ребёнка: Корсунова Василиса Павловна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Братский
ГАСК , Ф - 135-78-145, Петропавловская церковь х.Братский м/к-1907г,лист-9,зап.-11
Смерть
Неизвестно
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