(Корсунова) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти26.10.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
26.10.1853
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука