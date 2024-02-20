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(Корсунова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

26.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Корсунова Стефанида Андреевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
26.10.1853
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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