Корсунов Яков Дмитриевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения19.06.1870
Дата смерти08.05.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
РАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 17 / , м/к-1871г,/ зап.№ 30 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
19.06.1870
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф- 265-1-1 / стр.№ 17 /,м/к-1870г. / зап.№ 30 /,.Троицкая церковь Изюмского уезда | Восприемники: Кныш Федор Александрович и Панкрата Андреевича Кибальнина жена Пелагея Андреевна
Смерть
08.05.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Причина смерти: Болезнь - диарея | ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 124 / , м/к 1871г./ зап.№ 11 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Похороны
10.05.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 124 / , м/к 1871г / зап.№ 11 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда