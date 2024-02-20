(Корсунова) Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Корсунова) Марфа Дмитриевна

(Корсунова) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

04.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874

Отец: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Корсунова Стефанида Андреевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 101 / , м/к - 1874г. / зап.№ 39 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
05.07.1874
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО , Ф-265-1-2 / лист № 101 /, м/к 1874г.,/ зап.№ 39 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда | Восприемники: Ккестьяне : Андреев Митрофан Петрович и Корсуна Федора Тимофеевича жена Ксения Андреевна.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close