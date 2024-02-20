(Корсунова) Марфа Дмитриевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения04.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 101 / , м/к - 1874г. / зап.№ 39 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
05.07.1874
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО , Ф-265-1-2 / лист № 101 /, м/к 1874г.,/ зап.№ 39 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда | Восприемники: Ккестьяне : Андреев Митрофан Петрович и Корсуна Федора Тимофеевича жена Ксения Андреевна.
Смерть
Неизвестно