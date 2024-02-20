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Корсунов Авраам Дмитриевич

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Корсунова Стефанида Андреевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
23.04.1876

Жена: Корсунова Дарья Кондратьевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь слободы Ямполь Изюмского уезда м/к-1876г./зап.№ 4 /, ГАДО , Ф - 269-1-6 лист № 107 /
Рождение ребёнка
29.09.1880

Сын: Корсун Григорий Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 192,зап.№ 193 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Место жительства
С 1880
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Корсун Михаил Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Корсунов Косьма / Кузьма / Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 68,зап.,№205 , Ф - 331-146 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1893

Сын: Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Болгов
Рождение ребёнка
1895

Сын: Корсун Никита Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Федор Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Иван Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсун Сила Авраамович

Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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