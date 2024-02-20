Корсунов Авраам Дмитриевич
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1857
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
23.04.1876
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь слободы Ямполь Изюмского уезда м/к-1876г./зап.№ 4 /, ГАДО , Ф - 269-1-6 лист № 107 /
Рождение ребёнка
29.09.1880
Сын: Корсун Григорий Авраамович
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 192,зап.№ 193 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Место жительства
С 1880
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
До 1890
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Корсунов Косьма / Кузьма / Авраамович
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 68,зап.,№205 , Ф - 331-146 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1893
Сын: Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Болгов
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корсунова Дарья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно