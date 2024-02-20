Корсунова (Опаренкова) Дарья Кондратьевна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1859
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
23.04.1876
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь слободы Ямполь Изюмского уезда м/к-1876г./зап.№ 4 /, ГАДО , Ф - 269-1-6 лист № 107 /
Рождение ребёнка
29.09.1880
Сын: Корсун Григорий Авраамович
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 192,зап.№ 193 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
До 1890
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Корсунов Косьма / Кузьма / Авраамович
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г. лист № 68,зап.,№205 , Ф - 331-146 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1893
Сын: Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Болгов
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корсунов Авраам Дмитриевич
Смерть
Неизвестно