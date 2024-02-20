Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович
Место рожденияРоссия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Болгов
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1893
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Болгов
Рождение ребёнка
05.01.1916
Сын: Корсун Николай Дмитриевич /Дементьевич/
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Михайловна
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н х.Болгов
Госархив г.Усть-Лабинск Краснодарский кр, Ф - 331-1-мк-1916г. лист-36,зап.-24
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно