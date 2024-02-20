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Корсун Дмитрий /Дементий/ Авраамович

Место рождения

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Болгов

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Корсунов Авраам Дмитриевич

Мать: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Болгов
Рождение ребёнка
05.01.1916

Сын: Корсун Николай Дмитриевич /Дементьевич/

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Михайловна

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н х.Болгов
Госархив г.Усть-Лабинск Краснодарский кр, Ф - 331-1-мк-1916г. лист-36,зап.-24
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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