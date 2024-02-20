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Корсун Михаил Авраамович

Место рождения

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Корсунов Авраам Дмитриевич

Мать: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Корсунова Ирина

Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Болгов
Бракосочетание
До 1910

Жена: Корсунова Ирина

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Болгов
Смерть
Неизвестно
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