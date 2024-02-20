Корсун Михаил Авраамович
Место рожденияРоссия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Корсунова Ирина
Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Болгов
Бракосочетание
До 1910
Жена: Корсунова Ирина
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Болгов
Смерть
Неизвестно