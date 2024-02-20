(Корсунова) Анна Михайловна
Место рожденияКраснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Болгов
Дата рождения28.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910
Отец: Корсун Михаил Авраамович
Мать: Корсунова Ирина
Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Болгов
Крещение
29.01.1910
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Госархив г.Усть-Лабинска Ф-331-1-м/к 1910г. | Восприемники: Крестьянин Екатеринославской губ.,Бахмутского уезда Железняковской волости и села Даниил Павлович Пономаренко и крестьянка сл.Кривая Лука Из... Показать все
Смерть
Неизвестно