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(Корсунова) Анна Михайловна

Место рождения

Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Болгов

Дата рождения

28.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910

Отец: Корсун Михаил Авраамович

Мать: Корсунова Ирина

Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Болгов
Крещение
29.01.1910
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Госархив г.Усть-Лабинска Ф-331-1-м/к 1910г. | Восприемники: Крестьянин Екатеринославской губ.,Бахмутского уезда Железняковской волости и села Даниил Павлович Пономаренко и крестьянка сл.Кривая Лука Из... Показать все
Смерть
Неизвестно
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