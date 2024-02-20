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Корсун Григорий Авраамович

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

29.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880

Отец: Корсунов Авраам Дмитриевич

Мать: Корсунова Дарья Кондратьевна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 192,зап.№ 193 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
30.09.1880
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1890г лист № 192.зап.№ 193, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-45 | Восприемники: Крестьяне ст.Ладожской Федор Кондратьевия Опаренко и Пелагей Степановна Кондратенко
Рождение ребёнка
1905

Сын: Корсун Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х.Согласный
Рождение ребёнка
1910

Сын: Корсун Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Россия Кубанская обл Братский с/с х.Согласный
Смерть
Неизвестно
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