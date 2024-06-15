Некрасов Петр Петров 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Некрасов Петр Дорофеевич

Мать: Некрасова Соломонида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1749

Сын: Некрасов Алексей Петров

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Некрасов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
05.07.1754

Сын: Некрасов Сергей Петров

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1760

Дочь: (Некрасова) Степанида Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Некрасов Алексей Петрович Б.

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Некрасов Алексей Петрович М.

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1782

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