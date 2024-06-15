Некрасов Петр Петров
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1749
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
05.07.1754
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
11.11.1760
Дочь: (Некрасова) Степанида Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1768
Сын: Некрасов Алексей Петрович Б.
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1771
Сын: Некрасов Алексей Петрович М.
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Никитина
Смерть
1782