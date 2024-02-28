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Некрасов Петр Дорофеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Некрасов Дорофей Васильев

Мать: Некрасова Федосья Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Соломонида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Некрасов Петр Петров

Мать ребёнка: Некрасова Соломонида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Дьякова Катерина Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Соломонида Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Соломонида Антипова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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