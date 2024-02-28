Некрасов Петр Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Соломонида Антипова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Некрасов Петр Петров
Мать ребёнка: Некрасова Соломонида Антипова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Дьякова Катерина Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Соломонида Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно